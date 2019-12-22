Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

Фото: NASA

Корабль Starliner компании Boeing совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Таким образом космический корабль завершил свой испытательный полет в беспилотном режиме.

Капсула корабля с манекеном Роузи коснулась Земли в 08:58 восточного побережья США (15:58 мск). Корабль находился на орбите 48 часов.

Starliner был запущен 20 декабря ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

NASA и Boeing объявили о нештатном выведении на орбиту корабля. В связи с техническими неполадками стыковку корабля с МКС отменили.