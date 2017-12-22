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Технологии

22 декабря, 19:36

Глава Роскомнадзора рассказал об абсолютном и вселенском зле в Рунете

технологии власть

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о том, какие виды запрещенного контента, по его мнению можно отнести к абсолютному и вселенскому злу.

"Роскомнадзор следит за тем, чтобы в Рунете отсутствовала запрещенная информация, к которой, по моему мнению, относится абсолютное зло, такое как детская порнография, пропаганда суицида, употребления наркотиков, и вселенское зло – экстремизм и терроризм", – цитирует руководителя надзорного ведомства RT.

Ранее в России выделили регионы-лидеры по распространению запрещенной информации. Больше всего ресурсов с нелегальным контентом обнаружили в Нижегородской области. В пятерку антирейтинга вошла и столица, она оказалась на четвертом месте. До нее расположились Пензенская и Псковская область. Замкнул перечень Саратовский регион.

Кроме того, в Роскомнадзоре сообщали, что в Единый реестр вошли почти 35 тысяч страниц сайтов, содержащих так называемый суицидальный контент.

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