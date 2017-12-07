Стали известны регионы-лидеры по распространению запрещенного контента

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Активисты "Медиагвардии" (проект "Молодой гвардии Единой России") обнаружили в интернете 786 страниц с запрещенным контентом. Для этого с июля по ноябрь они изучили 10 тысяч страниц в Сети.

Лидером по числу интернет-сообществ с нарушениями стала Нижегородская область, рассказала руководитель "Медиагвардии" Анна Рогачева, передает RT.

Здесь выявили 38 ресурсов с запрещенной информацией. В том числе 14 страниц с детской порнографией, 12 страниц по продаже и употреблению наркотиков, десять – с призывами к терроризму и экстремизму и два сообщества с суицидальным содержанием.

На втором месте оказалась Псковская область с 36-тью ресурсами, у Пензенской области – 27, у Москвы – 26 и у Саратовской области – 24 ресурса. Наибольшее число групп с призывами к терроризму оказалось в Москве – 20. Всего по стране их 185.

По итогам исследования активисты подготовили доклад "О состоянии информационной безопасности в сети". Документ направили в МВД, СК РФ, Роскомнадзор, а также региональным органам власти для принятия мер.

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что в Единый реестр вошли почти 35 тысяч страниц сайтов, содержащих так называемый суицидальный контент.