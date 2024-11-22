Сервис для мгновенного преобразования аудиозаписей в ноты создали в МФТИ

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Студенты Московского физико-технического института разработали сервис Audio2MIDI, который мгновенно преобразует музыкальные аудиозаписи в ноты с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Такой продукт значительно упрощает процесс создания нотных записей, а также решает множество актуальных проблем в музыкальной индустрии, пояснили создатели. Сервис способен работать даже с самыми сложными полифоническими композициями.

В вузе отметили, что сервис можно применять еще и в юриспруденции для проверки оригинальности музыкальных композиций и анализа треков на наличие плагиата в условиях авторских споров.

Воспользоваться им бесплатно можно через мессенджер Telegram. Для этого необходимо запустить бот Audio2MIDI, нажать на "Старт" и выбрать в меню нужную задачу. Всего на данный момент их доступно четыре:



распознать ноты из песни;

разделить песню на голос и аккомпанемент;

получить текст песни по названию или ключевым словам;

скачать песню по этим параметрам.



"В дальнейшем разработчики обещают расширить функционал, добавив возможность создания партитур для других инструментов и оркестровых партий", – пояснили в пресс-службе.

Между тем компания "Ангстрем", которая является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", запустила серийное производство универсального микроконтроллера для умных систем. В ноябре продукт был внесен Минпромторгом в список отечественной продукции, который дает ему преимущества вроде приоритетного доступа к закупкам государственных компаний.

Запущенными в серийное производство микроконтроллерами интересуются производители аппаратных систем и устройств, связанных с промышленной автоматизацией, интернетом вещей, интеллектуальными сетями, а также охранными системами и сигнализацией.