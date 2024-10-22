"Авито" исправил ситуацию с кратковременной недоступностью ряда сервисов

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"Авито" исправил ситуацию с кратковременной недоступностью некоторых своих сервисов, передает пресс-служба компании.

"История не массовая и длилась несколько минут. Все уже работает. Попробуйте перезайти на платформу. Приносим извинения и благодарим за понимание", – говорится в сообщении.

Согласно информации сервиса "Сбой.рф", 22 октября некоторые пользователи жаловались на работу сервисов "Авито". Больше всего жалоб поступало от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края и Московской области.

Ранее сбой произошел в работе магазина приложений App Store и сервисов Apple Store и Apple Support. В США зафиксировали свыше 3,5 тысячи жалоб, в России – более трех тысяч, в Великобритании – больше тысячи. При этом 80% обратившихся столкнулись с проблемами подключения к серверу, 12% не смогли воспользоваться web-версией, еще у 9% не получилось ввести данные для входа.