22 октября, 16:14Технологии
"Авито" исправил ситуацию с кратковременной недоступностью ряда сервисов
Фото: ТАСС/Алексей Зотов
"Авито" исправил ситуацию с кратковременной недоступностью некоторых своих сервисов, передает пресс-служба компании.
"История не массовая и длилась несколько минут. Все уже работает. Попробуйте перезайти на платформу. Приносим извинения и благодарим за понимание", – говорится в сообщении.
Согласно информации сервиса "Сбой.рф", 22 октября некоторые пользователи жаловались на работу сервисов "Авито". Больше всего жалоб поступало от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края и Московской области.
Ранее сбой произошел в работе магазина приложений App Store и сервисов Apple Store и Apple Support. В США зафиксировали свыше 3,5 тысячи жалоб, в России – более трех тысяч, в Великобритании – больше тысячи. При этом 80% обратившихся столкнулись с проблемами подключения к серверу, 12% не смогли воспользоваться web-версией, еще у 9% не получилось ввести данные для входа.
Россияне столкнулись со сбоем сразу нескольких сервисов и приложений