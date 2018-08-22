22 августа 2018, 14:57Технологии
В Facebook пояснили сообщения об оценке "репутации" пользователей
Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега
Представитель Facebook прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что соцсеть будет оценивать "репутацию" пользователей.
"Идея, что у нас есть централизованная система оценки "репутации" пользователей Facebook, в корне неверна", − заявила RT представитель компании Лорен Свенссон. Она пояснила, что в Facebook разработали метод защиты от тех пользователей, которые без разбора помечают новости как фейковые, тем самым пытаются обмануть систему. Это необходимо для эффективной борьбы с дезинформацией в соцсети, подчеркнула Свенссон.
Ранее сообщалось, что в компания Facebook начала оценивать степень надежности своих пользователей по шкале от 0 до 1.
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