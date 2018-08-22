В Facebook пояснили сообщения об оценке "репутации" пользователей

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Представитель Facebook прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что соцсеть будет оценивать "репутацию" пользователей.

"Идея, что у нас есть централизованная система оценки "репутации" пользователей Facebook, в корне неверна", − заявила RT представитель компании Лорен Свенссон. Она пояснила, что в Facebook разработали метод защиты от тех пользователей, которые без разбора помечают новости как фейковые, тем самым пытаются обмануть систему. Это необходимо для эффективной борьбы с дезинформацией в соцсети, подчеркнула Свенссон.

Ранее сообщалось, что в компания Facebook начала оценивать степень надежности своих пользователей по шкале от 0 до 1.