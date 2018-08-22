Facebook удалила 650 аккаунтов и групп, связанных с Россией и Ираном

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Соцсеть Facebook удалила 652 аккаунта и группы, связанных с Россией и Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной блокировки стало "скоординированное недостоверное поведение" в социальной сети и в приложении Instagram. В компании отметили, что часть подобных действий брала начало в Иране, а другая часть – в России.

В Facebook подчеркнули, что эти аккаунты могут быть связаны с источниками, идентифицированными в качестве служб российской военной разведки. В заявлении компании также отмечается, что некоторые страницы были заблокированы за кибератаки еще перед выборами в США 2016 года. Другие были посвящены политике в Сирии и на Украине.

В конце июля в Facebook заявили, что на фальшивых страницах обнаружили попытки оказания политического влияния перед промежуточными выборами в Конгресс США. В компании уверяли, что это было целенаправленной кампанией, имеющей целью посеять раздор в американском обществе.

22 августа стало известно, что Facebook начала оценивать степень надежности своих пользователей. Рейтинг надежности соцсеть решила разработать во время кампании по борьбе с фейковыми новостями.