Clubhouse отменил доступ по приглашениям

16:40
Фото: Depositphotos/alexkoral
Clubhouse отменил систему, которая позволяла присоединиться к социальной сети только по приглашениям от уже зарегистрированных пользователей. Теперь это могут сделать все желающие, говорится в блоге компании.
"Система приглашений была важной частью нашей ранней истории. Добавляя людей волнами, <...> мы могли развивать Clubhouse постепенно. <...> Однако мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Каждый в этом мире должен иметь доступ к важным обсуждениям", – говорится в публикации.
В компании рассказали, что с января текущего года ее команда увеличилась с 8 до 58 человек, количество создаваемых ежедневно так называемых комнат (бесед) выросло с 50 тысяч до 500 тысяч, а с момента появления приложения для Android к соцсети присоединились 10 миллионов человек.
Ранее представители мобильных операторов рассказали, что популярность Clubhouse в России снизилась в разы в сравнении с пиковыми значениями февраля.
По некоторым данным, пик популярности соцсети пришелся на 19 февраля, после чего последовало снижение. С 22 по 28 февраля трафик Clubhouse упал на 14%, а в следующие две недели на 35 и 54% соответственно, к середине марта приложением пользовались в 4 раза реже, чем в последний месяц зимы.
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