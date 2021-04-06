Пользователи Clubhouse смогут переводить друг другу деньги

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Фото: depositphotos/pustosh
Пользователи социальной сети Clubhouse смогут совершать платежи. Новую функцию представители соцсети разработали совместно с платежной системой Stripe, передает пресс-служба приложения.
"С сегодняшнего дня все пользователи смогут совершать платежи, и мы будем внедрять эту функцию поэтапно, начиная с небольшой тестовой группы. Мы надеемся собрать обратную связь, доработать функцию и внедрить ее в скором времени для всех", – говорится в сообщении.
Как сообщает РИА Новости, функция будет доступна при нажатии на кнопку "Отправить деньги". При первом использовании сервиса соцсеть запросит информацию о кредитной или дебетовой карте. При этом платежная система Stripe будет взимать с отправителей небольшую комиссию.
В Clubhouse отмечают, что данные возможности позволят пользователям получать оплату напрямую через соцсеть.
Ранее представители мобильных операторов рассказали, что популярность приложения Clubhouse в России снизилась в разы в сравнении с пиковыми значениями февраля.
Данные "Билайн. Аналитики" свидетельствуют о том, что пик популярности соцсети пришелся на 19 февраля, после чего последовало снижение. С 22 по 28 февраля трафик Clubhouse упал на 14%, а в следующие две недели на 35 и 54% соответственно.
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