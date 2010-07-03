Samsung отложит выпуск Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты

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Южнокорейская компания Samsung отложит выпуск складывающегося смартфона Galaxy Fold. Всему виной жалобы на дефекты экрана, сообщает сайт корпорации.

В заявлении сказано, что получившие Galaxy Fold для обзоров журналисты, сообщили о проблемах, возникающих при его эксплуатации. Теперь специалисты собираются оценить полученные отзывы, провести внутренние тесты и сообщить дату релиза в ближайшие недели.

Проблемы возникали при сгибании устройства в верхней и нижней частях экрана. Samsung усилит защиту экрана, создав более подробную инструкцию.

Ранее журналисты жаловались на то, что Galaxy Fold быстро ломается, а на его экране появляются выпуклости.