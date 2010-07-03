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02:58

Galaxy Fold со складным экраном сломался уже на второй день использования

технологии

02:58

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Фото: twitter.com/markgurman

Новый смартфон Samsung Galaxy Fold, продажи которого начнутся 26 апреля, ломается с первых же дней использования, пишет издание Quartz.

Сообщается, что у гаджетов, которые были предоставлены на тестирование журналистам, имеются проблемы с экраном.

Стив Ковач из CNBC продемонстрировал в Twitter, как работает его Galaxy Fold уже на следующий день использования.

Пожаловался на проблемы с аппаратом и обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его словам, экран Galaxy Fold сломался уже на второй день использования.

Дитер Бон из Verge указал на выпуклость, которая появилась на экране его экземпляра Galaxy Fold.

Samsung ранее обещала, что новый смартфон сможет без проблем складываться до 200 тысяч раз. Компания пока не отреагировала на возникшую проблему.

технологии

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