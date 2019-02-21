Samsung показала сгибающийся смартфон Galaxy Fold

На презентации в Сан-Франциско компания Samsung показала смартфон Galaxy Fold со сгибающимся безрамочным экраном диагональю 7,3 дюйма.
Отмечается, что новый гаджет будет произведен ограниченным тиражом. Предполагается выпустить 1 миллион экземпляров. В продажу Galaxy Fold поступит 26 апреля. Стоимость устройства составит 1980 долларов.
Сгибающийся Galaxy Fold будет официально продаваться только в десяти странах мира, включая Россию, сообщает "Коммерсант". Стоимость новинки на российском рынке, по оценкам экспертов, может превысить 150 тысяч рублей.
Смартфон отличает покрывающий всю лицевую поверхность телефона дисплей и встроенные прямо в него камеры.
Благодаря технологии Dynamic Amoled, экран получил самое высокое качество цветопередачи среди всех смартфонов, выпущенных ранее. У Galaxy Fold два экрана – небольшой внешний и основной раскладывающийся.
Новая технология беспроводной обратной зарядки позволит заряжать аккумуляторы одного телефона от другого. Сама по себе батарея будет работать на 25% дольше, чем у предшественников.
Подчеркивается, что смартфон оснащен процессором нового поколения и 12 Гб оперативной памяти. Galaxy Fold будет представлен в цветовых вариантах Space Silver, Cosmos Black, Martian Green и Astro Blue.
В Россию новинки поступят только в мае в количестве 3 тысяч штук.
Ранее сообщалось, что компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 9 с трехмодульной камерой. Стоимость модели составит от 450 до 600 долларов.
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