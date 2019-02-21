Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

01:32

Samsung показала сгибающийся смартфон Galaxy Fold

технологии

01:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/AP/Eric Risberg

На презентации в Сан-Франциско компания Samsung показала смартфон Galaxy Fold со сгибающимся безрамочным экраном диагональю 7,3 дюйма.

Отмечается, что новый гаджет будет произведен ограниченным тиражом. Предполагается выпустить 1 миллион экземпляров. В продажу Galaxy Fold поступит 26 апреля. Стоимость устройства составит 1980 долларов.

Сгибающийся Galaxy Fold будет официально продаваться только в десяти странах мира, включая Россию, сообщает "Коммерсант". Стоимость новинки на российском рынке, по оценкам экспертов, может превысить 150 тысяч рублей.

Смартфон отличает покрывающий всю лицевую поверхность телефона дисплей и встроенные прямо в него камеры.

Благодаря технологии Dynamic Amoled, экран получил самое высокое качество цветопередачи среди всех смартфонов, выпущенных ранее. У Galaxy Fold два экрана – небольшой внешний и основной раскладывающийся.

Новая технология беспроводной обратной зарядки позволит заряжать аккумуляторы одного телефона от другого. Сама по себе батарея будет работать на 25% дольше, чем у предшественников.

Подчеркивается, что смартфон оснащен процессором нового поколения и 12 Гб оперативной памяти. Galaxy Fold будет представлен в цветовых вариантах Space Silver, Cosmos Black, Martian Green и Astro Blue.

В Россию новинки поступят только в мае в количестве 3 тысяч штук.

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 9 с трехмодульной камерой. Стоимость модели составит от 450 до 600 долларов.

технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика