В WhatsApp появится новое визуальное дополнение

Фото: depositphotos/diego_cervo

В мессенджере WhatsApp появятся уведомления о зашифрованных сообщениях и звонках. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению разработчиков приложения, такое дополнение напомнит пользователям, что мессенджер – безопасное место для общения. Сообщения "Ваши звонки защищены сквозным шифрованием" и "Ваш статус защищен сквозным шифрованием" появятся во вкладке "Статус" и "Звонки". Через некоторое время такая же подпись будет отображаться в разделе "Чаты".

В WhatsApp добавили, что чаты и звонки пользователей мессенджера зашифрованы. Доступ к ним не могут получить ни третьи лица, ни разработчики.

Ранее сообщалось, что Apple занимается разработкой самого большого в истории планшета iPad. Новый планшет с 15-дюймовым экраном может получить мощный чипсет и улучшенную фронтальную камеру. Кроме того, устройству могут дать опору для настенного крепления и вилку питания сзади.