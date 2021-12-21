Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

11:07

В WhatsApp появится новое визуальное дополнение

технологии

Фото: depositphotos/diego_cervo

В мессенджере WhatsApp появятся уведомления о зашифрованных сообщениях и звонках. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению разработчиков приложения, такое дополнение напомнит пользователям, что мессенджер – безопасное место для общения. Сообщения "Ваши звонки защищены сквозным шифрованием" и "Ваш статус защищен сквозным шифрованием" появятся во вкладке "Статус" и "Звонки". Через некоторое время такая же подпись будет отображаться в разделе "Чаты".

В WhatsApp добавили, что чаты и звонки пользователей мессенджера зашифрованы. Доступ к ним не могут получить ни третьи лица, ни разработчики.

Ранее сообщалось, что Apple занимается разработкой самого большого в истории планшета iPad. Новый планшет с 15-дюймовым экраном может получить мощный чипсет и улучшенную фронтальную камеру. Кроме того, устройству могут дать опору для настенного крепления и вилку питания сзади.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать