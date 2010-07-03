Twitter оснастят новой функцией

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Сервис микроблогов Twitter разрешит пользователям скрывать ответы к своим публикациям. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официальный сайт компании.

"Чтобы предоставить вам больше контроля над беседами, которые вы начинаете, мы протестировали функцию, позволяющую вам скрывать ответы к вашим сообщениям в Twitter. Сегодня мы делаем ее доступной людям по всему миру", – заявили в представительстве сервиса.

Во время бета-теста новой возможности выяснилось, что большинство пользователей скрывают ответы, если считают их недопустимыми, или же используют функцию как замену беззвучного режима.

Ранее известная социальная сеть Instagram в тестовом режиме начала скрывать количество лайков под постами пользователей. Кроме того, исчезнет и счетчик просмотров под фотографиями и видеозаписями.

