В британском парламенте призвали ввести санкции против Telegram

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Фото: depositphotos/Mactrunk
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер на заседании в парламенте, где присутствовал премьер-министр страны Борис Джонсон, призвал применить в отношении Telegram санкции.
Стармер заявил, что этот мессенджер является "приложением для экстремистов" с "незаконными и вредоносными" постами.
"Можете ли вы поверить в то, что, когда мы с вами в понедельник вспоминали убитого парламентария Дэвида Эймесса, у пользователей Telegram был доступ к видео убийств и угроз насилия в отношении политиков, представителей ЛГБТ и евреев", – приводит слова политика BBC.
Стармер также раскритиковал алгоритмы Facebook и Instagram, назвав их опасными. Кроме того, он заявил, что на платформе TikTok встречаются видеозаписи, призывающие к исламскому экстремизму и крайне правым течениям.
Обращаясь с Джонсону лидер лейбористов напомнил, что с тех пор, как правительство Великобритании предложило закон о безопасности в интернете, прошло уже три года, однако документ еще никто не представил.
Британский премьер ответил, что данный проект закона постараются внести до Рождества.
Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии раскрыло активных участников экстремистских каналов в Telegram.
Правоохранительные органы задокументировали все размещенные в соцсетях и мессенджерах сообщения, побуждающие к экстремистской деятельности, а также другие действия интернет-пользователей по созданию протестной активности.
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