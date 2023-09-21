Власти сообщили о масштабной кибератаке на интернет-ресурсы Крыма

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Крымские интернет-ресурсы подверглись масштабной кибератаке. Об этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков написал в своем телеграм-канале.

По его информации, некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями. Он принес извинения за временные неудобства.

Ранее в МИД РФ сообщили, что страны Запада пытались сорвать избирательную кампанию в России, совершив около 175 тысяч кибератак за время выборов. Уточнялось, что причиной этого является то, что они серьезно расстроены успехами российской власти.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угрозы кибербезопасности РФ выросли во время СВО, против страны развернули кибервойну. Он напомнил о необходимости развития отечественных технологий, чтобы минимизировать кибератаки.

В РЖД сообщили, что онлайн-сервисы могут быть временно недоступны из-за кибератак