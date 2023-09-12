Запад организовал свыше 170 тысяч кибератак во время выборов в России – МИД

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Западные страны пытались сорвать избирательную кампанию в России, совершив около 175 тысяч кибератак за время выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям ведомства Геннадия Аскальдовича.

По его словам, причиной этих атак является то, что страны Запада серьезно расстроены успехами российской власти.

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах. Как заявил секретарь Генсовета фракции "Единая Россия" Андрей Турчак, везде победили кандидаты от его партии.

В Москве по итогам трехдневного голосования победил Сергей Собянин. Он набрал набрал 2 499 114 голосов – 76,39%. Второе место занял Леонид Зюганов, за которого отдали 8,11% голосов. Далее идут Борис Чернышов ( 5,61%), Владислав Даванков (5,34%) и Дмитрий Гусев (3,93%).

Более 45 млн россиян приняли участие в едином дне голосования