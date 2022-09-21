Городской Wi-Fi стал доступен на всей центральной части ВДНХ

10:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Городская сеть Wi-Fi стала доступна на всей центральной части ВДНХ. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что в настоящее время сеть доступна от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя "Восток". Мощности установленных примерно 60 точек доступа хватит для одновременного подключения более 50 тысяч пользователей.
"При этом оборудование незаметно для посетителей – инфраструктура спроектирована так, чтобы она не влияла на исторический облик комплекса", – рассказала Сергунина.
Интернет появился также на некоторых участках кольцевой дороги на ВДНХ в непосредственной близости от зон отдыха, кафе и ресторанов.
В столичном департаменте информационных технологий отметили, что сеть Wi-Fi на ВДНХ является одной из самых современных в Москве. Она рассчитана на большие нагрузки.
Ранее сообщалось, что на столичных улицах до 10 сентября оборудуют больше двух десятков точек с бесплатным Wi-Fi. Они представляют из себя специальные белые информационные щиты с ночной подсветкой и предназначены преимущественно для туристов, которым доступ в Сеть может потребоваться, чтобы найти достопримечательности города.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: