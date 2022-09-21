Городской Wi-Fi стал доступен на всей центральной части ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городская сеть Wi-Fi стала доступна на всей центральной части ВДНХ. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что в настоящее время сеть доступна от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя "Восток". Мощности установленных примерно 60 точек доступа хватит для одновременного подключения более 50 тысяч пользователей.

"При этом оборудование незаметно для посетителей – инфраструктура спроектирована так, чтобы она не влияла на исторический облик комплекса", – рассказала Сергунина.

Интернет появился также на некоторых участках кольцевой дороги на ВДНХ в непосредственной близости от зон отдыха, кафе и ресторанов.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что сеть Wi-Fi на ВДНХ является одной из самых современных в Москве. Она рассчитана на большие нагрузки.

Ранее сообщалось, что на столичных улицах до 10 сентября оборудуют больше двух десятков точек с бесплатным Wi-Fi. Они представляют из себя специальные белые информационные щиты с ночной подсветкой и предназначены преимущественно для туристов, которым доступ в Сеть может потребоваться, чтобы найти достопримечательности города.

