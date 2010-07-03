"Карлики несут кольцо", "мужик растет обратно": как пользователи ищут фильмы в Сети

14:49
14:49
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Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца", 2001, реж. Питер Джексон
В "Яндексе" рассказали, как россияне чаще всего пытаются найти в интернете забытое название фильма. Были проанализированы 18 миллионов уникальных поисковых запросов.
Пользователи часто вводят обозначения героев (например, человек, парень, девушка), их семейное или социальное положение. В российском кино часто фигурируют "подруги" и "менты". В описании американских фильмов используются определения "худеют", "переезжают" и "попадают в тюрьму", в советских – "пьют" и "поют".
В отечественных фильмах что-либо часто происходит "в деревне" и "в Новый год", в американских – "на вечеринке" и "в Рождество".
На странице исследования опубликованы самые смешные запросы: например, "Мужик полетел в космос и застрял между шкафами", "Карлики несут кольцо в вулкан", "Дерево живое и енот живой", "Мужик сам от себя родил себя", "Мужик растет обратно", "Собрались герои: Железный человек, Халк, Тор и Наташа", "Ди Каприо вселяется в чужие сны".
Ранее "Яндекс" опубликовал результаты исследования, как в разных регионах заканчивается известная фраза "жадина-говядина". Выяснилось, что в большинстве городов, в том числе Екатеринбурге, Якутске и Уфе, говорят "жадина-говядина – соленый огурец". В Петербурге, Иркутске и Чите – "шоколадина". А в столице "жадина-говядина – турецкий барбан". Пользователи еще с 2012 года регулярно спорят о том, как правильно должна оканчиваться фраза. И вот "Яндекс" нарисовал карту.
Также в компании выяснили, какую окрошку любят россияне. Эксперты посчитали упоминания кваса и кефира в запросах с 2018 года и выяснила, что москвичи, как и большинство россиян, окрошку заправляют квасом. И не понимают, как в нее можно добавлять кефир, как это делают в Смоленске, Мурманске и Рязани.
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