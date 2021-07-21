Сервис мгновенных уведомлений запустили в автоматизированной системе закупок Москвы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Единой автоматизированной информационной системе торгов столицы заработала рассылка сообщений через браузер с помощью push-уведомлений и в мессенджере Telegram. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что это позволит пользователям моментально получать актуальную информацию и отслеживать все действия по закупкам.
По словам начальника столичного Главконтроля Евгения Данчикова, всего ЕАИСТ содержит более 250 типов уведомлений о событиях в системе, в которой уже более 12,5 тысячи пользователей.
"Всех активных пользователей <...> оперативно информируют на всех этапах закупочного цикла о результатах согласований закупок, заключениях контрактов и дополнительных соглашений, прохождении финансового контроля, получении платежных документов и документов приемки, а также возникающих ошибках и обнаруженных нарушениях", – сказал он.
В свою очередь, руководитель проектного офиса Главконтроля Николай Барков подчеркнул, что сервис мгновенных уведомлений был создан для удобства всех участников городских закупок.
"Для обратной связи у нас есть чат в Telegram, где каждый может получить консультацию по вопросам закупочной деятельности в целом и работы ЕАИСТ. С 2019 года к нему 84 тысячи раз обратились 2 950 пользователей", – подчеркнул он.
Единая автоматизированная информационная система торгов заработала в 2005 году. Ежегодно с использованием ЕАИСТ заказчики столицы заключают более 520 тысяч контрактов и договоров на сумму более 2,3 триллиона рублей.
Ранее сообщалось, что по итогам первых шести месяцев 2021 года доля госзакупок Москвы у малого и среднего бизнеса составила 44,8%.
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