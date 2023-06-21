Electronic Arts объявила об изменениях в структуре компании

Фото: ea.com

Американский издатель компьютерных игр Electronic Arts объявил об изменениях в структуре и руководстве компании. Об этом сообщает "Газета.ру".

Из письма гендиректора корпорации Эндрю Уилсона к сотрудникам следует, что теперь Electronic Arts будет состоять из двух основных подразделений – EA Entertainment и существующей сейчас EA Sports. Первое станет наследником нынешней EA Games, и объединит в том числе различные игровые студии.

Пользователи сети предполагают, что ликвидация EA Games и возникновение на ее месте нового подразделения говорит о желании компании расширить область деятельности и заняться созданием не только видеоигр.

Ранее американская компания NVIDIA представила сервис, который позволит разработчикам компьютерных игр создавать улучшенный искусcтвенный интеллект для неигровых персонажей (NPC).

