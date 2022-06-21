В Google Chrome обновят интерфейс и добавят новую функцию

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В новой версии браузера Google Chrome изменится интерфейс меню загрузок, а также появится новая функция. Об этом сообщает портал Android Police.

Так, раздел "Загрузки" в бета-версии браузера Chrome Canary находится рядом с адресной строкой, а прогресс активной загрузки отображается справа от URL-адреса. В предыдущих версиях программы меню загрузок отображалось в виде отдельной полоски внизу экрана, что сокращало его полезную площадь.

Также в браузере появилась функция, с помощью которой скачанные документы можно перемещать из загрузочной в любую папку с помощью мыши. При этом перемещенные файлы будут пропадать из изначальной директории загрузки.

Данные нововведения доступны в последней версии браузера Chrome Canary, однако активация нового раздела "Загрузки" осуществляется вручную с помощью флажка download-bubble, поскольку данная функция пока находится на тестовой стадии.

Ранее браузер Google Chrome перестал обновляться у части российских пользователей в онлайн-магазине Google Play. При попытке обновить приложение на экран смартфона под управлением операционной системы Android выводится уведомление об ошибке. Пользователям предлагают воспользоваться советами по устранению неполадок.