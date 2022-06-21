В Google Chrome обновят интерфейс и добавят новую функцию

20:26
Фото: depositphotos/TPOphoto
В новой версии браузера Google Chrome изменится интерфейс меню загрузок, а также появится новая функция. Об этом сообщает портал Android Police.
Так, раздел "Загрузки" в бета-версии браузера Chrome Canary находится рядом с адресной строкой, а прогресс активной загрузки отображается справа от URL-адреса. В предыдущих версиях программы меню загрузок отображалось в виде отдельной полоски внизу экрана, что сокращало его полезную площадь.
Также в браузере появилась функция, с помощью которой скачанные документы можно перемещать из загрузочной в любую папку с помощью мыши. При этом перемещенные файлы будут пропадать из изначальной директории загрузки.
Данные нововведения доступны в последней версии браузера Chrome Canary, однако активация нового раздела "Загрузки" осуществляется вручную с помощью флажка download-bubble, поскольку данная функция пока находится на тестовой стадии.
Ранее браузер Google Chrome перестал обновляться у части российских пользователей в онлайн-магазине Google Play. При попытке обновить приложение на экран смартфона под управлением операционной системы Android выводится уведомление об ошибке. Пользователям предлагают воспользоваться советами по устранению неполадок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: