Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Американская компания Apple приняла решение об отзыве части ноутбуков MacBook Pro. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"В Apple установили, что у ряда моделей раннего поколения 15-дюймовых MacBook Pro батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности", – говорится в заявлении.

Отмечается, что риску возгорания подвержены ноутбуки с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года. Проверить, попадает ли ноутбук под программу, можно на официальном сайте компании по серийному номеру. Компания призывает не использовать такие ноутбуки и предлагает бесплатно заменить старую батарею на новую.

Ранее компания Apple анонсировала версию iOS 13 с режимом Dark Mode, при котором интерфейс и приложения получат темный фон. Отмечается, что функция полезна при работе в условиях низкой освещенности, а также позволяет сэкономить заряд батарей на смартфонах с OLED-дисплеями.

