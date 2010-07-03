Apple планирует отказаться от iTunes

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Компания Apple может отказаться от медиаплеера iTunes. Его заменят на самостоятельные приложения для музыки, ТВ и подкастов вместе с выходом macOS 10.15. Об этом сообщает News.ru.

Анонс на эту тему должен пройти на конференции разработчиков WWDC 2019.

Apple запустила iTunes в 2001 году. Стив Джобс тогда заявил, что плеер опережает любой другой музыкальный проигрыватель и его простой интерфейс "привлечет больше людей в период революции цифровой музыки".



Ранее сообщалось, что Apple намерена добиться монополии в области приложений, которые контролируют время использования мобильных телефонов. Как писали западные СМИ, за последний год компания под руководством Тима Кука удалила или ограничила функционал как минимум 11 таких программ.