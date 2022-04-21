Новую систему для борьбы с кибератаками разработают в МАИ

21 апреля, 20:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Студенты Московского авиационного института разработают новую систему для противостояния кибератакам. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В университете рассказали, что кибериммунитет является способностью IT-системы противостоять кибератакам без использования дополнительных средств.
"Кибериммунитет обеспечивается разделением IT-системы на изолированные части и контролем их взаимодействий друг с другом. Над созданием такой защиты будут работать студенты и ученые в лаборатории на кафедре 307 "Цифровые технологии и информационные системы" МАИ", – говорится в сообщении.
При этом представители АО "Лаборатория Касперского" будут проводить для студентов мастер-классы и выступать в качестве консультантов. В университете добавили, что в вузе также будут развивать профильные компетенции учащихся, создавать команды и реализовывать цифровые проекты.
"Среди проектов, которые уже находятся в работе, "Разработка слоя портации KasperskyOS для 4diac forte", "Разработка программы управления роботом alphabot для KasperskyOS", "Кибериммунная система контроля умным домом" и "Кибериммунная система управления и машинного зрения в робототехнической системе в рамках проекта робота-доставщика", – рассказали в МАИ.
Благодаря участию в проекте студенты смогут получить опыт, который необходим в разработке современных российских технологий.
Ранее руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павел Коростелев рассказал, что злоумышленники могут следить за пользователем смартфона через уязвимости в устройстве. По его словам, обычно для слежки за гаджетом в России используют вредоносную ссылку. При этом вирус могут установить как в салоне связи, так и в сервисе по ремонту устройств.
Цифровой сервис для поддержки импортозамещения запустили в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: