Новую систему для борьбы с кибератаками разработают в МАИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Студенты Московского авиационного института разработают новую систему для противостояния кибератакам. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В университете рассказали, что кибериммунитет является способностью IT-системы противостоять кибератакам без использования дополнительных средств.

"Кибериммунитет обеспечивается разделением IT-системы на изолированные части и контролем их взаимодействий друг с другом. Над созданием такой защиты будут работать студенты и ученые в лаборатории на кафедре 307 "Цифровые технологии и информационные системы" МАИ", – говорится в сообщении.

При этом представители АО "Лаборатория Касперского" будут проводить для студентов мастер-классы и выступать в качестве консультантов. В университете добавили, что в вузе также будут развивать профильные компетенции учащихся, создавать команды и реализовывать цифровые проекты.

"Среди проектов, которые уже находятся в работе, "Разработка слоя портации KasperskyOS для 4diac forte", "Разработка программы управления роботом alphabot для KasperskyOS", "Кибериммунная система контроля умным домом" и "Кибериммунная система управления и машинного зрения в робототехнической системе в рамках проекта робота-доставщика", – рассказали в МАИ.

Благодаря участию в проекте студенты смогут получить опыт, который необходим в разработке современных российских технологий.

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