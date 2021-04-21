Ретейлеры спрогнозировали продажи новинок Apple в России

09:19
Фото: Apple
Специалисты ожидают, что из представленных на весенней презентации устройств Apple наибольший интерес у пользователей вызовет AirTag для поиска потерянных вещей, сообщает газета "Известия".
"Не анонсированные ранее продукты традиционно привлекают к себе больше внимания, чем обновления и улучшения существующих", – отметил директор по развитию бизнеса Ozon Сергей Паньков.
В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо", в свою очередь, ожидают всплеска общего интереса и к бренду, и к категории в целом, которым всегда сопровождается старт новинок.
Ранее компания Apple представила новое устройство AirTag для отслеживания местонахождения вещей. Гаджет представляет собой небольшой брелок, его можно поместить на ключи или сумку.
В Apple рассказали, что устройство поступит в продажу 30 апреля и будет стоить 29 долларов.
На новых устройствах Apple начнут устанавливать российские мобильные приложения
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