Ретейлеры спрогнозировали продажи новинок Apple в России

Фото: Apple

Специалисты ожидают, что из представленных на весенней презентации устройств Apple наибольший интерес у пользователей вызовет AirTag для поиска потерянных вещей, сообщает газета "Известия".

"Не анонсированные ранее продукты традиционно привлекают к себе больше внимания, чем обновления и улучшения существующих", – отметил директор по развитию бизнеса Ozon Сергей Паньков.

В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо", в свою очередь, ожидают всплеска общего интереса и к бренду, и к категории в целом, которым всегда сопровождается старт новинок.

Ранее компания Apple представила новое устройство AirTag для отслеживания местонахождения вещей. Гаджет представляет собой небольшой брелок, его можно поместить на ключи или сумку.

В Apple рассказали, что устройство поступит в продажу 30 апреля и будет стоить 29 долларов.