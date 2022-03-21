Apple устранила сбои в работе ряда своих сервисов

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Специалисты Apple устранили сбои в работе сервисов компании. Об этом свидетельствуют данные на странице корпорации, где отслеживается состояние системы.

Отмечается, что все сервисы работают в штатном режиме.

Ранее пользователи из нескольких стран жаловались на работу нескольких сервисов Apple. Большинство испытывали проблемы с Apple Music. Некоторые не могли зайти в сервис. У американских пользователей также возникли проблемы с App Store, iCloud, Apple Maps, Apple TV и службой поддержки. Жалобы поступали от жителей США, России, Германии, Великобритании, Канады и Нидерландов.