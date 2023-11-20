РКН заблокирует пиратские сервисы за ЛГБТ-пропаганду в контенте – СМИ

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Роскомнадзор (РКН) начнет блокировку пиратов, у которых в видеоконтенте будет замечена ЛГБТ-пропаганда. Раньше такую ответственность перед россиянами несли только легальные сервисы, сообщают "Ведомости".

Издание отмечает, что участники антипиратского меморандума, среди которых РКН, "Медиакоммуникационный союз" (МКС) и правообладатели, реализовали механизм по блокировке таких ресурсов. Он совмещает в себе информацию из Единого реестра запрещенных материалов и другого реестра, куда легальные сервисы загружают на добровольной основе ссылки на пиратский контент.

В сообщении уточняется, что правообладатели договорились с РКН о выгрузке из антипиратского реестра ссылок на отдельные антипиратские копии видеоконтента, подпадающие под требования закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. После анализа ссылок РКН заблокирует сервисы, у которых будет замечен запрещенный контент, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ направил в Верховный суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и требует запретить его деятельность на территории страны.

Отмечается, что заседание по делу состоится 30 ноября.

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