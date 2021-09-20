Блогер рассказал, как вызвать секретное меню на iPhone

20 сентября, 20:14
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Блогер JoshConnects рассказал о коде, который вызывает секретное меню на всех iPhone. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам пользователя, в наборе номера следует ввести последовательность символов *3001#12345#* и нажать кнопку вызова.
После вызова меню необходимо нажать на пункт LTE, а затем выбрать Serving Cell Meas. После этого пользователи смогут увидеть информацию о мощности приема сотового сигнала в отрицательных числах.
Сигнал лучше в том случае, когда число ближе к нулю. Блогер уточнил, что хороший сигнал – это числа –50...–40. При этом число –140 указывает на отсутствие сигнала.
Пост, в котором автор рассказывает об уловке, набрал несколько миллионов просмотров.
Ранее сообщалось, что компания Apple откажется от использования пленки при упаковке iPhone 13. Данное решение нацелено на снижение использования пластика.
Появились объявления с предложением занять очередь за iPhone 13
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