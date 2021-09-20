Блогер рассказал, как вызвать секретное меню на iPhone

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Блогер JoshConnects рассказал о коде, который вызывает секретное меню на всех iPhone. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам пользователя, в наборе номера следует ввести последовательность символов *3001#12345#* и нажать кнопку вызова.

После вызова меню необходимо нажать на пункт LTE, а затем выбрать Serving Cell Meas. После этого пользователи смогут увидеть информацию о мощности приема сотового сигнала в отрицательных числах.

Сигнал лучше в том случае, когда число ближе к нулю. Блогер уточнил, что хороший сигнал – это числа –50...–40. При этом число –140 указывает на отсутствие сигнала.

Пост, в котором автор рассказывает об уловке, набрал несколько миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что компания Apple откажется от использования пленки при упаковке iPhone 13. Данное решение нацелено на снижение использования пластика.

