Сбер восстановил работу сервисов в веб-версии "Сбербанк Онлайн"

Фото: sberbank.com

В Сбере завершили плановые технические мероприятия в веб-версии "Сбербанк Онлайн". Сейчас все сервисы осуществляют деятельность в стандартном режиме, пишет РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.

"Сегодня проводились кратковременные плановые технологические работы в веб-версии "Сбербанк Онлайн", сейчас они завершены, все сервисы работают в полном объеме", – говорится в сообщении.

Утром 20 июля в браузерной версии сервиса осуществление некоторых операций было временно ограничено. При попытке зайти в личный кабинет через сайт банка всплывало уведомление о проведении технологических работ.

Сбер принес извинения перед пользователями за неудобства. Мобильное приложение кредитной организации работало в стандартном режиме.