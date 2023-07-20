В МЭР предложили обязать бизнес при получении господдержки внедрять ИИ

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Внедрение технологий искусственного интеллекта хотят сделать обязательным условием для бизнеса при получении господдержки. С такой инициативой выступил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Об этом пишет газета "Ведомости".

На совещании Владимира Путина с кабмином министр объяснил, что данное условие будет вводиться для получивших субсидию выше определенной суммы. Пилотный проект уже согласован с Минфином РФ. Он будет реализовываться с 2024 года в следующих сферах: сельское хозяйство, транспорт, промышленность и здравоохранение.

Как отметил Решетников, рынок продуктов с искусственным интеллектом в России увеличился на 18% в прошлом году, составив 650 миллиардов рублей.

Министр обратил внимание, что внедрять технологии ИИ сложно, поскольку на российских предприятиях наблюдается нехватка IT-специалистов и средств на их финансирование. Для решения этих проблем ведомство намерено доработать грантовые программы федерального проекта "Искусственный интеллект".

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что кабмин ведет активную работу по корректировке стратегии развития искусственного интеллекта. По его словам, главной задачей на ближайшие несколько лет является обеспечение применения ИИ во всех отраслях экономики и в социальной сфере.

В свою очередь, Сергей Собянин заявлял, что в ближайшие десятилетия передать решения в госуправлении искусственному интеллекту не представляется возможным, так как для этого ИИ должен полюбить человека. Он указал, что машина будет принимать решения для машины, в то время как люди делают это в пользу человечества.



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