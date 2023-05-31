Кабмин РФ ведет активную работу по корректировке стратегии развития ИИ – Чернышенко

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Правительство РФ ведет активную работу по корректировке стратегии развития искусственного интеллекта, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"По поручению главы государства по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" 2022 года правительство ведет активную работу по корректировке существующей стратегии развития ИИ. Главная задача на ближайшие несколько лет – обеспечить применение ИИ во всех отраслях экономики и в социальной сфере", – приводит ТАСС слова Чернышенко.

Ранее Владимир Путин поручил правительству и госсовету организовать переход системы государственной власти всех уровней к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода.

По его словам, в течение 10 лет необходимо массово внедрить искусственный интеллект во все отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления. Путин подчеркнул, что Россия обладает уникальными исследователями, которые создают "прорывные технологии".