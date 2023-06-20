Госдума приняла закон о штрафах для банков за использование иностранных мессенджеров

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Госдума приняла в третьем чтении поправки в КоАП, которыми устанавливаются штрафы за нарушение запрета для ряда финансовых и кредитных организаций на использование зарубежных мессенджеров.

Как уточняет "Интерфакс", КоАП дополняется новой статьей, которая вводит ответственность за незаконное использование зарубежных мессенджеров. Так, штраф для должностных лиц может составить от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний – от 100 до 700 тысяч рублей.

Поправки также предусматривают, что полномочия по рассмотрению дел передадут судьям, а по составлению протоколов по ним – должностным лицам Роскомнадзора.

Ранее в Госдуму внесли проект о штрафах за применение зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг. При этом уточнялось, что гражданам, находящимся на государственной службе и использующим мессенджеры, указанные в списке от РКН, в личных целях или для рабочих коммуникаций, наказание не грозит.

Роскомнадзор запретил ряду компаний использовать зарубежные мессенджеры при оказании услуг