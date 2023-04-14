17:54Технологии
В ГД внесли проект о штрафах за применение зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг
Фото: depositphotos/dimarik
Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект об административной ответственности за использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг. Об этом сообщает замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.
"Сегодня с коллегами внесли в Госдуму законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры", – написал он в своем телеграм-канале.
Парламентарий добавил, что в случае нарушения закона должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 700 тысяч рублей.
Список запрещенных мессенджеров размещен на сайте Роскомнадзора, отметил Горелкин.
"Да, Telegram в нем тоже есть", – уточнил он.
Депутат предупредил, что гражданам, находящимся на государственной службе и использующим мессенджеры, указанные в списке от РКН, в личных целях или для рабочих коммуникаций, наказание не грозит.
Законопроект также позволит сместить акценты в сторону российских альтернатив, подчеркнул Горелкин.
"Я не противник развития российского финтеха, но когда банки интегрируются с зарубежными цифровыми платформами, игнорируя российские, стратегически неправильно", – сказал он.
Ранее Роскомнадзор запретил некоторым российским организациям использовать для предоставления услуг сервисы Telegram, WhatsApp, Viber и Discord. Поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вступили в силу 1 марта.
Роскомнадзор запретил ряду компаний использовать зарубежные мессенджеры при оказании услуг
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