В ГД внесли проект о штрафах за применение зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг

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Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект об административной ответственности за использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг. Об этом сообщает замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

"Сегодня с коллегами внесли в Госдуму законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры", – написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что в случае нарушения закона должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 700 тысяч рублей.

Список запрещенных мессенджеров размещен на сайте Роскомнадзора, отметил Горелкин.

"Да, Telegram в нем тоже есть", – уточнил он.

Депутат предупредил, что гражданам, находящимся на государственной службе и использующим мессенджеры, указанные в списке от РКН, в личных целях или для рабочих коммуникаций, наказание не грозит.

Законопроект также позволит сместить акценты в сторону российских альтернатив, подчеркнул Горелкин.

"Я не противник развития российского финтеха, но когда банки интегрируются с зарубежными цифровыми платформами, игнорируя российские, стратегически неправильно", – сказал он.

Ранее Роскомнадзор запретил некоторым российским организациям использовать для предоставления услуг сервисы Telegram, WhatsApp, Viber и Discord. Поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вступили в силу 1 марта.



Роскомнадзор запретил ряду компаний использовать зарубежные мессенджеры при оказании услуг

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