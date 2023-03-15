Банкинг в мессенджерах в РФ должен работать лишь на российских сервисах – Минцифры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры не будет ограничивать использование на территории России иностранных мессенджеров для личных переписок, однако некоторые сервисы, например банковские, должны работать лишь на российских площадках. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев на собрании комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Но есть определенные сферы, где все-таки мы будем настаивать на приоритете российских мессенджеров. Например, когда мы говорим про школы, про общение учителя с родителями, с учащимися – понятно, что мы хотим, чтобы это была доверенная российская платформа", – цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что в ведомстве стоял вопрос о реализации разных платежных банковских сервисов на базе мессенджера. Позицию о том, что для этого следует использовать только российские сервисы, поддерживает и ЦБ, подчеркнул Шадаев. По словам главы Минцифры, РФ имеет возможность получить хорошую альтернативу мессенджерам других государств в виде "VK Мессенджера".

Он также добавил, что данный сервис демонстрирует неплохие показатели. Вместе с этим Шадаев подчеркнул, что власти всегда выступают за конкуренцию, однако на некоторых площадках ее стоит регулировать.

Ранее глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Антон Горелкин представили инициативу, которая подразумевает запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания.

После этого в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что сервисы Telegram, WhatsApp, Viber и Discord подпадают под эту инициативу. В связи с чем некоторым организациям России будет запрещено использовать их при предоставлении услуг.



Роскомнадзор запретил ряду компаний использовать зарубежные мессенджеры при оказании услуг

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