Эксперт прокомментировал запрет ряду компаний использовать иностранные мессенджеры

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В России существует ряд отечественных альтернатив для замены зарубежных мессенджеров, их необходимо продвигать, считает интернет-эксперт Леонтий Букштейн. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Нашим разработчикам тяжело продвигаться, потому что, когда были сильные контакты с Западом, он предлагал свои программы, и мы на это велись. Но у нас уже есть свои программы в виде конференц-связи, которые прекрасно работают. Мало того, у них русскоязычная поддержка, гарантированное обновление. Поэтому чего искать-то? От добра добра не ищут. Просто нам нужно продвигать отечественные программы. Они у нас есть, но о них широкие массы даже не знают", – отметил он.

По мнению эксперта, распространению отечественных разработок мешает психология пользователя. Даже несмотря на запрет некоторых соцсетей, люди продолжают заходить туда с помощью VPN-сервисов.

Букштейн подчеркнул, что данный фактор необходимо брать во внимание.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что сервисы Telegram, WhatsApp, Viber и Discord относятся к иностранным мессенджерам, которые с 1 марта нескольким российским организациям запрещено использовать при предоставлении услуг.

В силу с этого дня вступили поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", принятые в прошлом году. Теперь некоторым организациям в России запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.



Роскомнадзор запретил ряду компаний использовать зарубежные мессенджеры при оказании услуг

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