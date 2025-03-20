РБК: МТС закроет свой видеохостинг Nuum

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Видеохостинг Nuum, запущенный компанией МТС в конце 2023 года, будет закрыт 1 июня 2025 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на неназванного представителя оператора.

Таким образом, аналог видеохостинга YouTube и соцсети TikTok просуществовал чуть больше года. Вплоть до 1 июня у пользователей будет время выгрузить все необходимые видео. По словам собеседника СМИ, технологическую инфраструктуру видеохостинга передадут рекламному подразделению МТС, чтобы продвигать там рекламную сеть видеобаннеров.

Уточняется, что движок видеохостинга будут использовать для продвижения товаров на маркетплейсах и рекламе в форматах "сторис" и "рилсов" в соцсетях. Кроме того, выяснили журналисты, некоторые технологии Nuum будут использованы в принадлежащем МТС онлайн-кинотеатре Kion.

"В условиях высокой ставки МТС концентрируется на эффективности бизнеса и проектах с быстрой окупаемостью. Развитие b2c (направление бизнеса, предназначенное на конечного потребителя. – Прим. ред.) видеохостинга признано недостаточно эффективным", – обозначил собеседник причины закрытия сервиса.

По версии экспертов, окупаемость проекта была несопоставима со вложенными в него инвестициями МТС. Но это была проблема не этой платформы, а всего рынка, считает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.

"Сделать сервис, который всех бы порвал, практически невозможно, причем не только с технической точки зрения, но и с позиции продвижения и привлечения аудитории", – подчеркнул специалист.

Кусков уверен, что если YouTube вновь заработает, то большая часть пользователей уйдет именно туда. Поэтому, чтобы развить успешную видеоплатформу или соцсеть, необходимы огромные бюджеты и критическая масса пользователей, подчеркнул руководитель спецпроектов "Руцентр" Алексей Замесов.

"Рабочий вариант – придумать новый формат или идею, которая будет воспринята рынком как что-то значимо отличающееся. У МТС такой формат придумать не получилось", – резюмировал эксперт.

В это же время ряд экспертов уточнили, что отечественные платформы так и не смогли создать адекватную и удобную финансовую модель. Это в свою очередь создает замкнутый круг – плохая монетизация не дает производителей контента, а из-за малого количества самого контента нет аудитории.

"Пользователи тут весьма эгоистичны: если отечественные площадки не создают необходимого разнообразия, то они тут же, несмотря ни на что, уходят на зарубежные или мигрируют на иные платформенные решения", – заключил глава Института современных медиа Кирилл Танаев.

Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube будет показывать рекламные ролики в точках прерывания видео, чтобы сделать просмотр более естественным для пользователей. В частности, планируется сократить число mid-roll-рекламных вставок, которые могут прерывать динамичные моменты ролика.

Паузы в речи и моменты смены сценария будут искать алгоритмы. Такие вставки появятся и в старых роликах, где блогеры расставляли рекламу самостоятельно.

