Москва увеличивает число соцвыплат через сервис НСПК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Департамент финансов города Москвы совместно с Федеральным казначейством и органами исполнительной власти столицы расширяет применение сервиса перечисления средств гражданам из бюджета города с помощью Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

К преимуществам сервиса относятся моментальное зачисление средств, простота и удобство для граждан, автоматическая проверка действительности карт и снижение административной нагрузки.

"Мы поставили задачу перевести на карты "Мир" все социальные выплаты, которые получают москвичи из городского бюджета", – рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

На данный момент сервис применяется в Москве при осуществлении платежей по девяти видам социальных выплат, а в текущем году по нему будут проходить 65 видов выплат – около половины, осуществляемых из бюджета города.

Для получения выплат с помощью сервиса НСПК гражданину необходимо указывать лишь два реквизита – номер платежной карты и дату рождения, что упрощает формирование платежных документов и уменьшает их количество.

Кроме того, благодаря технологии прямых выплат сервис позволяет москвичам получать деньги моментально, в том числе в нерабочие дни. Банк, выпустивший карту, проинформирует получателя о выплате с помощью СМС.

Ранее сообщалось, что на портале mos.ru появилась возможность оплаты единого платежного документа и счета на электроэнергию с использованием Системы быстрых платежей (СБП). С 2024 года оплата по СБП доступна и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт Мария Точилова предположила, что благодаря этому способ оплаты предпочтет еще больше москвичей.



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