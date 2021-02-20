Эфир "Минаев Live feat МегаФон" побил рекорд русскоязычного Clubhouse

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Фото: depositphotos/pustosh
Новый рекорд по числу гостей "комнат" в Clubhouse был установлен 19 февраля. На шоу "Минаев Live feat МегаФон" одновременно в режиме онлайн присутствовали 7 тысяч слушателей.
Ранее партнерства бренда и шоу не было в русскоязычном сегменте соцсети. "МегаФон" присутствовал в названии шоу, в самом выпуске Сергей Минаев рассказал о возможностях мобильного интернета оператора.
Шоу шло 2 часа. За это время его участниками стали Джиган, Тамби Масаев, Таир Мамедов и другие. Они обсуждали новости недели, русскоязычный TikTok и интересные эфиры в Clubhouse. Слушатели могли задать вопросы Сергею Минаеву и гостям.
Ранее американский предприниматель Илон Маск пригласил Путина присоединиться к голосовой социальной сети Clubhouse. Приглашение бизнесмен опубликовал в Twitter, отметив президента России. Кроме того, на русском языке предприниматель добавил, что поговорить с Путиным было бы большой честью.
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