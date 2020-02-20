Названы самые дорогие компании Рунета

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Самой дорогой компанией Рунета в 2020 году стал "Яндекс". Об этом свидетельствуют данные исследования издания Forbes.

Эксперты сформировали список, в который включили 20 наиболее высоко оцененных – в денежном отношении – российских проектов. "Яндекс" удержал позиции и второй год подряд возглавил рейтинг.

Компания Аркадия Воложа в 2020 году стоит уже 14,64 миллиона долларов. Таким показателей в технологическом гиганте добились, даже несмотря на закон об ограничении доли иностранных владельцев в российских компаниях и изменение структуры корпоративного управления.

В топ-3 аналитики включили Mail.ru Group (стоимость – 5,3 миллиарда) и сайт объявлений Avito (3,9 миллиарда долларов). В первом случае эксперты отметили совместную работу технологической компании со "Сбербанком" в областях транспорта и еды, а во втором – оценили рост аудитории на платформе.

В список самых дорогих компаний сферы интернет-технологий включили платежный сервис Qiwi, рекрутинговый сервис HeadHunter, картографическую платформу 2GIS, а также компании Rambler Group, ivi, Eruditor Group и Aviasales.

Исследование основывалось на данных биржи по состоянию на 27 января 2020 года и на экспертных оценках Forbes.

В ноябре минувшего года издание подготовило список лучших российских работодателей. Компания "Яндекс" заняла в нем четвертое место, в то время как возглавил рейтинг "Норникель".

