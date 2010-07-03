"Яндекс" решил изменить структуру управления компанией

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Совет директоров компании "Яндекс" решил создать некоммерческий Фонд общественных интересов, которому будет передана часть управленческих функций. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Фонд будет согласовывать передачу акций, существенной интеллектуальной собственности, а также персональных данных пользователей. Он получит право временно отстранять генерального директора российского "Яндекса". Эти права фонду даст обновленная "золотая акция", которая сейчас принадлежит Сбербанку.

"Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах компании и защитит интересы страны", – отметил сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож.

В совет фонда будут приглашены представители университетов и частных организаций, с которыми сотрудничает компания. В ближайшее время акционеры "Яндекса" должны утвердить предложенные изменения. Чтобы решение вступило в силу, его должны одобрить владельцы 75% акций.

Ранее неизвестные прислали "Яндексу" письмо с угрозами взорвать здание компании в Москве и требованием выплатить им криптовалюту. Они пригрозили направить в штаб-квартиру компании самодельные дроны с грузами взрывчатки и взорвать их внутри здания.

