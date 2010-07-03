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Москва 24

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Экономика

12:09

"Яндекс" решил изменить структуру управления компанией

экономика технологии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Совет директоров компании "Яндекс" решил создать некоммерческий Фонд общественных интересов, которому будет передана часть управленческих функций. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Фонд будет согласовывать передачу акций, существенной интеллектуальной собственности, а также персональных данных пользователей. Он получит право временно отстранять генерального директора российского "Яндекса". Эти права фонду даст обновленная "золотая акция", которая сейчас принадлежит Сбербанку.

"Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах компании и защитит интересы страны", – отметил сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож.

В совет фонда будут приглашены представители университетов и частных организаций, с которыми сотрудничает компания. В ближайшее время акционеры "Яндекса" должны утвердить предложенные изменения. Чтобы решение вступило в силу, его должны одобрить владельцы 75% акций.

Ранее неизвестные прислали "Яндексу" письмо с угрозами взорвать здание компании в Москве и требованием выплатить им криптовалюту. Они пригрозили направить в штаб-квартиру компании самодельные дроны с грузами взрывчатки и взорвать их внутри здания.

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