Обновленные советские кинотеатры обзаведутся салонами связи

Фото: пресс-служба Tele2

Оператор сотовой связи Tele2 откроет более 25 интерактивных салонов связи на базе реконструированных московских кинотеатров. Запуск первого такого салона запланирован на 2019 год.

В рамках реконструкции советские здания кинотеатров превратятся в атмосферные центры, ориентированные на интересы местных жителей. Посетители районных центров смогут не просто посмотреть кино, но и посетить лекцию об искусстве или кулинарный мастер-класс, заняться йогой и рисованием, купить фермерские продукты и зайти в интерактивный салон Tele2.

Новый формат салона оператора будет сочетать в себе высокотехнологичную точку продаж, интерактивную зону и event-площадку. Клиенты смогут легко найти и выбрать нужный товар с помощью smart-витрин и "умной" системы навигации. Оснащение VR-зонами позволит геймифицировать процесс покупки.

По словам генерального директора "Tele2 Москва" Игоря Жижикина, для оператора внедрение новых форматов ретейла – одна из главных задач в рамках стратегии по развитию розничного сегмента.

"Районные центры станут любимым местом отдыха москвичей. Запуск монобрендовых салонов в таких оживленных точках позволяет нам стать еще ближе к своим покупателям и открыть для них новые возможности цифровых технологий и сервисов", – заявил Жижикин.