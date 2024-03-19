Опубликована программа форума RIGF-2024

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Предварительная программа 14-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF-2024) появилась на его официальном сайте. Мероприятие пройдет с 9 по 10 апреля 2024 года.

В программе представлены восемь секций, на которых обсудят международное сотрудничество и технологическое лидерство, стратегии развития искусственного интеллекта, киберпреступность и безопасность в интернете, управление данными и другие темы.

На открытии форума выступят председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, руководитель офиса секретариата ООН Форума по управлению интернетом Ченгетай Масанго, генеральный директор Исполнительного комитета РСС Алексей Бородин и директор АНО "Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации" Вадим Глущенко.

Первый день форума откроет дискуссия "Экономика данных: международное сотрудничество и технологическое лидерство". Ее участники расскажут о проектах и инициативах, направленных на построение необходимой экосистемы по работе с данными, которые включают кадровые, регуляторные, технологические и другие аспекты.

Второй день мероприятия начнется с церемонии вручения награды "За заслуги в сфере интернета". Ее лауреатами становятся представители интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшие значимый вклад в развитие Рунета и глобального интернета.

Спикерами форума в 2024 году станут, в частности, Карен Казарян из АНО "Цифровая экономика", Олеся Суханос из "МегаФона", Антон Горелкин из Госдумы, Владимир Дождев из министерства промышленности и торговли и другие.

Посетить форум можно по предварительной регистрации на сайте.

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-10 стран по внедрению искусственного интеллекта. Общий уровень внедрения ИИ в приоритетных сферах экономики составил 31,5%.

