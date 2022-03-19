Дуров объяснил причину блокировки Telegram в Бразилии

Фото: depositphotos/Mactrunk

Решение Верховного суда Бразилии по поводу блокировки Telegram может быть связано с проблемой пересылки электронных писем, рассказал основатель компании Павел Дуров.

"Похоже, у нас возникла проблема с пересылкой электронных писем между нашими корпоративными адресами и Верховным судом Бразилии. В результате этого недопонимания суд постановил заблокировать Telegram", – написал Дуров в своем телеграм-канале.

Бизнесмен попросил суд рассмотреть возможность отсрочки вынесения решения для исправления сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что мессенджер используют десятки миллионов бразильцев.

Ранее газета Folha de S.Paulo сообщила, что судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать работу мессенджера Telegram в стране из-за неоднократного неисполнения ряда судебных решений.

Впоследствии эту информацию подтвердила пресс-служба высшей судебной инстанции. При этом, по данным ТАСС, правоохранительные органы Бразилии намерены провести расследование по факту разглашения информации о блокировке Telegram, поскольку вердикт имел статус тайны судопроизводства.

В Национальном профсоюзе компаний телефонной и сотовой связи, мобильных и персональных услуг Бразилии, в свою очередь, сообщили, что местные интернет-провайдеры намерены исполнить судебное решение о блокировке.