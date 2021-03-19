Электронные паспорта планируют начать внедрять в Москве с 1 декабря

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С 1 декабря 2021 года жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта. По всей России это можно будет сделать не позднее 1 июля 2023 года. Об этом говорится в проекте указа президента РФ, опубликованном на сайте проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, с 1 декабря текущего года паспорт, содержащий электронный носитель информации, будет применяться на территории страны наравне с основным документом, удостоверяющим личность гражданина.

Также функции паспорта сможет выполнять специальное мобильное приложение. Использовать его можно будет в том числе для заключения договоров, покупки алкоголя и сигарет.

Образец бланка и описание паспорта, содержащего электронный носитель информации, правительство должно утвердить до 1 июня 2021 года.

Ранее кабмин поддержал законопроект об идентификации клиентов кредитных организаций, страховых компаний, операторов связи и негосударственных пенсионных фондов по водительскому удостоверению.