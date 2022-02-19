Правительство РФ утвердило премию за вклад в развитие реабилитационных технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российское правительство утвердило национальную премию за вклад в развитие реабилитационных технологий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Национальная премия "Надежда на технологии" теперь будет вручаться ежегодно в рамках одноименного национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна", – говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Уточняется, что форум проводится в РФ с 2016 года для развития производства продукции для людей с инвалидностью. Премия в его рамках вручалась и раньше, но не на регулярной основе.

В документе говорится, что награду прежде всего будут присуждать за вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий.

Министерство промышленности и торговли будет утверждать правила отбора лауреатов, а также порядок присуждения премии.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2021 году технические средства реабилитации получили более 200 тысяч москвичей, еще около 60 тысяч человек, купившие необходимые средства за свой счет, получили денежную компенсацию. Всего в Москве проживает около 1 миллиона человек с инвалидностью, из которых 48 тысяч – дети.

