В РФ продлили упрощенный порядок назначения инвалидности до 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России продлило упрощенный порядок назначения инвалидности и оформления справок для пострадавших на производстве до 1 июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Временный порядок предполагает автоматическое продление установленной инвалидности на 6 месяцев. Также разрешается присваивать инвалидность и назначать программу реабилитации без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

"Такой формат в условиях пандемии крайне востребован. Продолжим совершенствовать существующие сервисы, делая их более удобными", – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили повысить размер ежемесячной выплаты для ухаживающих за инвалидами россиян и предусмотреть ее индексацию. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму. Сейчас таким людям выплачивают по 10 тысяч рублей без индексации.

