В РФ продлили упрощенный порядок назначения инвалидности до 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство России продлило упрощенный порядок назначения инвалидности и оформления справок для пострадавших на производстве до 1 июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Временный порядок предполагает автоматическое продление установленной инвалидности на 6 месяцев. Также разрешается присваивать инвалидность и назначать программу реабилитации без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.
"Такой формат в условиях пандемии крайне востребован. Продолжим совершенствовать существующие сервисы, делая их более удобными", – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее депутаты от ЛДПР предложили повысить размер ежемесячной выплаты для ухаживающих за инвалидами россиян и предусмотреть ее индексацию. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму. Сейчас таким людям выплачивают по 10 тысяч рублей без индексации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: