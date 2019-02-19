Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:20

Кнопку "Назад" на Android заменит жест

технологии

16:20

Поделиться в социальных сетях:

Грядущее обновление Android заставить пользователей забыть о кнопке "Назад". Видео о том, чем ее заменят разработчики, опубликовано на YouTube-канале XDA Developers.

На кадрах показано управление гаджетами на базе Android 9 Pie и Android Q. В первом случае, принцип частично заимствован у iPhone, поскольку карусель программ в режиме многозадачности можно вызвать свайпом вверх.

При этом внизу экрана видна кнопка "Назад", которая позволяет прокручивать приложения. По мнению пользователей, последняя функция не очень удобна.

А уже в новой версии ОС кнопки "Назад" нет. Поэтому переключение происходит с помощью свайпа по кнопке "Домой". Помимо этого, анимация переходов стала более плавной и быстрой.

Решение о включении новшества в первую версию Android Q примут в мае. Презентация обновления от Google состоится на ежегодной конференции для разработчиков. Особенностью Android Q также является новая темная тема, которая снизит нагрузку на глаза и увеличит время работы аккумулятора.

Ранее были обнародованы результаты исследования, посвященного гаджетам, через которые москвичи чаще всего выходили в Сеть в 2018 году. Самыми популярными оказались смартфоны и компьютеры, причем в каждой десятой семье использовали не менее 11 гаджетов.

технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика