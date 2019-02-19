Кнопку "Назад" на Android заменит жест

Грядущее обновление Android заставить пользователей забыть о кнопке "Назад". Видео о том, чем ее заменят разработчики, опубликовано на YouTube-канале XDA Developers.
На кадрах показано управление гаджетами на базе Android 9 Pie и Android Q. В первом случае, принцип частично заимствован у iPhone, поскольку карусель программ в режиме многозадачности можно вызвать свайпом вверх.
При этом внизу экрана видна кнопка "Назад", которая позволяет прокручивать приложения. По мнению пользователей, последняя функция не очень удобна.
А уже в новой версии ОС кнопки "Назад" нет. Поэтому переключение происходит с помощью свайпа по кнопке "Домой". Помимо этого, анимация переходов стала более плавной и быстрой.
Решение о включении новшества в первую версию Android Q примут в мае. Презентация обновления от Google состоится на ежегодной конференции для разработчиков. Особенностью Android Q также является новая темная тема, которая снизит нагрузку на глаза и увеличит время работы аккумулятора.
Ранее были обнародованы результаты исследования, посвященного гаджетам, через которые москвичи чаще всего выходили в Сеть в 2018 году. Самыми популярными оказались смартфоны и компьютеры, причем в каждой десятой семье использовали не менее 11 гаджетов.
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