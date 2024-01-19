Система "Антифрод" в декабре заблокировала рекордное количество мошеннических звонков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" в декабре 2023 года заблокировала более 120 миллионов вызовов, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

По данным ведомства, этот показатель стал самым большим за все время работы системы – с декабря 2022 года. Кроме того, он вырос на 111% по сравнению с ноябрем. Также в декабре увеличилось число звонков, проверенных "Антифродом". Всего на верификацию отправили 12,2 миллиарда вызовов, что на 1,7 миллиарда больше, чем в ноябре.

Доля вызовов с подменных номеров от общего числа проверенных звонков в декабре составила 1%, месяцем ранее этот показатель был равен 0,55%. Выросло и количество операторов связи, подключенных к системе: с 267 в ноябре до 549 в декабре.

До марта текущего года система "Антифрод" должна заработать в полном объеме. По плану Роскомнадзора к ней должны подключиться все российские операторы связи.

Ранее сообщалось, что система "Антифрод" начнет блокировать звонки мошенников из зарубежных стран. Ее планируется усовершенствовать и создать барьер для мошеннических звонков из-за границы.

"Антифрод" блокирует звонки аферистов за счет обработки информации о вызовах специальной единой системой. С ее помощью оператор связи запрашивает данные об активности номера и анализирует их в автоматическом режиме. Если система подтверждает, что вызов реальный и номер не является подменным, то устанавливается безопасное соединение.



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