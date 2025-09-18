Сергунина рассказала о росте интереса к чемпионату Москвы по кибатлетике

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Более 2,5 тысячи человек приняли участие в третьем открытом чемпионате Москвы по кибератлетике, который проходил 13–15 сентября в Центре ассистивных технологий "Феникс" на ВДНХ, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Участники проверили работу современных ассистивных технологий, продемонстрировав возможности экзоскелетов, нейроинтерфейсов, колясок с электроприводом, протезов плеча, предплечья, бедра и голени. Разработчики получили обратную связь для дальнейшего совершенствования и создания продуктов.

Как отметила Сергунина, в 2025 году на чемпионат подали в три раза больше заявок, чем в первом сезоне. Интерес к соревнованию проявили 324 кибератлета из 46 российских регионов, а также из Белоруссии и Казахстана.

Эксперты отобрали 130 человек, в число которых вошли около 40 участников СВО на Украине. В ходе чемпионата они выполнили несколько заданий.

В частности, на площадке сделали три трассы: "Пересеченная местность", "Ремонт" и "Тактильная сумка". Первая предусматривала прохождение участка с неровной поверхностью, на второй нужно было решить бытовые задачи, а на третьей – определить форму предметов с помощью устройств.

Помимо этого, в рамках проекта состоялись дискуссии о развитии отрасли и выходе на мировые рынки, тематические мастер-классы, презентации студенческих проектов и технологических стартапов.

"Важной частью события стала выставка "Витрина инноваций". На ней отечественные производители представили больше 80 современных решений, способных сделать жизнь людей с особенностями здоровья более комфортной", – добавила заммэра.

Среди представленных решений – система восстановления двигательных функций рук после инсульта или травм, платформа для формирования соцнавыков у детей, умное зеркало с логопедическими играми и другое.

Свои разработки также представили резиденты Центра ассистивных технологий "Феникс". Всего в этой отрасли на данный момент работает свыше 150 столичных компаний.

Ранее Сергунина анонсировала международную конференцию в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit. Она состоится 1–2 октября. Специалисты обсудят механизмы поддержки талантливых разработчиков, успешные практики внедрения и масштабирования новых решений и перспективные направления будущего сотрудничества.